Això és lo que ultimament percep des d’una part de la societat castellà parlant. Este pensament m’ha vingut perque recentment, hi ha hagut un episodi que va ocórrer en el programa Bona vesprada d’A punt, a on una reportera es dirigia a un home en valencià, i este li contestava un «... yo a ti no te entiendo en ESE IDIOMA...» Este home desprecia de manera conscient el valencià. Perque eixe idioma té nom, i és VALENCIÀ. No puc creure que no conega el seu nom, tampoc puc creure que no entenga la senzilla frase que pronuncia la reportera en valencià, i menys sent treballador en Oliva, a on majoritàriament es parla en valencià, i deixen-me que dubte que tot açò siga casualitat, és simplement odi. Per açò mateixa m’agradaria fer una reflexió i acostar-me a totes eixes persones que odien que parlem valencià... en València. No parlem valencià per a fastidiar als demés, ho parlem com sentim, com respirem, com vivim, perque és part del nostre ser. Josep Monforte. València.