En la localidad que vivo La Pobla de Farnals-Pueblo desde hace unos veinte años cada ciertos meses no se que casuística tenia que ocurrir para que algún cruce de calles del pueblo y rotondas se inundaran incluso sin llover algo nada normal en las poblaciones de España. Al tiempo me entero que es producido por la subida del nivel de las acequias que pasan por bajo de nuestras viviendas y que riegan los campos de la localidad. Tanto las calles como las rotondas siguen igual inundándose cada vez mas y causando mas daños cada vez ya que por ejemplo la rotonda donde están los bomberos y entrada del pueblo desde Puzol que confluyen las calles sor Isabel de Villena, la avenida País Valenciano y la carretera de Barcelona cuando llueve inunda casas de pueblo, coches aparcados en la calle y en los garajes de las viviendas.

El alcalde de turno, que ya han pasado varios y la acequia de Moncada no hacen nada y llevamos mucho tiempo con esto. Desde hace unos 10 años los huecos de los ascensores de la localidad se llenan de agua y según dijeron son aguas freáticas teniendo que impermeabilizar cada cierto tiempo porque vuelve a entrar y poniendo bombas de achique especiales. Desde hace unos 5 años se están inundando también los garajes de las viviendas que en unos días se secaban hasta este 3 de mayo de 2.022 que mas de un garaje aun esta a estas alturas achicando agua porque vuelve a brotar.

Todo lo que esta ocurriendo te hace pensar cosas que han sucedido anteriormente como hace unos años los edificios que amplió Mercadona en Albalat dels Sorells cuando empezó ha hacer los cimientos estuvo como mínimo un año sacando agua sin parar. Mas recientemente junio 2022 se ha inundado sin saber porque el túnel que hay entre Rafelbuñol y la Pobla de Farnals inutilizándolo durante mas de una semana y si conocen el túnel sabrán que hay caben mucha cantidad de agua. Si ven noticias recientes verán que en localidades como Bétera se han unido varias comunidades de vecinos para reunirse con el alcalde y buscar una solución a las inundaciones de garajes y en bastantes poblaciones de l´Horta Nord los ayuntamientos están convocando reuniones aunque hasta ahora sin dar soluciones, la única Meliana que a dicho que dará un dinero por familia a fondo perdido aunque según otras noticias esto viene producido por el acuífero 51 que tiene una extensión de 900 km2 que va de Cullera a puzol y desde el mar a Torrent por eso hay tanta poblaciones con los mismos problemas. Aquí en la Pobla de Farnals en la primera reunión a falta de una segunda que de una contestación que no solución porque ya lo adelanto a lo expuesto por todos los vecinos dijo que como una finca había hecho obras en los garajes y había eliminado aunque temporalmente el problema, a la comunidad que realice obras de adaptación no cobrarían la licencia de obras. Yo no soy técnico no entiendo de esto pero todos tenemos un instinto y alguna vez hemos visto y oído incluso en grandes poblaciones que con las lluvias han caído fincas sobre todo antiguas ya que no tienen unos cimientos en condiciones por los años de la finca que como entonces no se ponían desagües canalizados en tuberías sino que habían acequias y al final caen las fincas porque el agua se ha comido la acequia y los cimientos de esta. Un ejemplo lo tienen en la Pobla de Farnals en la calle San José cruce con estatuto de autonomía al entrar en San José hay un solar a la izquierda y hay un muro que callo de frontón hace unos 6 años que estaba encima de una acequia que pasa por debajo de las viviendas, que los antepasados de los actuales propietarios les hizo firmar el alcalde de turno un papel diciendo que si hay algún problema con la acequia ellos (los propietarios de las viviendas) se harán cargo de solucionarlo. ¿Las acequias de quien son? Pues que se haga cargo de ellas ya que deduzco y no hay que ser muy listo sabiendo como se las gasta el agua por donde pasa que rompe conductos paredes corroe etc ya que en ese punto los días de lluvia pasa un caudal que si te caes no te encuentran y lleva seis años al aire libre con el peligro que tiene y ni el propietario del muro de frontón, ni los seguros de las vivienda, ni el ayuntamiento hacen nada y en esas viviendas desde hace muchos años han tenido problemas de humedades todos por no arreglarlo como debe ser en su momento. En mi población conozco una finca en la calle mitjagalta que no tiene garajes y también tiene problemas de filtraciones en el hueco del ascensor desde hace años y como no se solucionaban en una vivienda de la planta baja pusieron una trapa de acceso a los cimientos y grabaron con una cámara y vieron que estaba toda la estructura llena de agua, pipi y heces porque había roto los desagües que se unen en la calle con el desagüe general que es lo que van a volver a poner pero imaginen lo que esta haciendo desde romper desagües reventar y corroer las estructuras y cimientos de las fincas y casas, vamos que vivimos encima de una gran balsa de agua etc. Por todo lo expuesto creo que hay argumentos suficientes para hacer una declaración de zona catastrófica y tomar las medidas que los técnicos crean pertinentes para solucionar esto lo antes posible o van a esperar que caiga alguna vivienda o casa con la perdida de vidas humanas y materiales. Si Vds. no son competentes para estos temas indíquenme si saben quien es competente para dirigirme y que pueda darle una solución a la mayor brevedad posible.