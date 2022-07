Soy un simple Peregrino de la Comunitat Valenciana, forofo de los Caminos de Santiago, y he caminado hace unos días por el asfaltado y más que asfaltado Camino Inglés. Hay tramos que son de auténtico escándalo medioambiental. No me explico como las organizaciones ecologistas gallegas, las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y los grupos parlamentarios de la oposición en el Parlamento Gallego no han puesto el grito en el cielo. Muchos lugareños de la zona de Betanzos a Bruma me han confirmado hablando con ellos que lo han arruinado. Que me perdone el Apóstol Santiago pero es que esto es una auténtica vergüenza. ¡Es una chapuza! El Sr. Feijóo y Cía se han lucido con las toneladas de asfalto barato en que han convertido uno de los Caminos más bonitos que existían. Y por último, un abrazo muy fuerte a todos y todas los lugareños/as gallegos/as que nos han atendido de maravilla. Esa sencilla gente se merece un Camino Inglés como Dios manda. Ah, y se me olvidaba, díganle a la Xunta que ponga cubitos de hielo en las fuentes; el agua sale algo recalentada.