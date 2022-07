Resulta curioso que un sistema educativo basado en los principios de calidad y equidad para el alumnado no los tenga presentes para quien debe velar porque estos se cumplan, los maestros y maestras. Cuando te presentas a un proceso selectivo público confías en que estos principios se tendrán en cuenta y, además, se dará con garantía de igualdad de oportunidades. Sin embargo, esto no es así en la Comunitat Valenciana cuando eres trabajador en la escuela concertada. Respecto a la valoración de méritos, la experiencia previa por año trabajado es de 1 punto, pudiendo obtener un total de 5 puntos en este apartado. Pero esto es así si has trabajado en centros públicos, porque si lo has hecho en otro tipo de Centros esta puntuación se reduce a la mitad, es decir, 0’5 puntos por año, y 2’5 de puntuación total máxima. ¿Existe equidad cuando mi trabajo se valora la mitad? ¿Existe equidad cuando no compito en las mismas condiciones que el resto de aspirantes? ¿Existe equidad cuando en otros cuerpos, como en Sanidad, sí se puede alcanzar la misma puntuación trabajando en un centro público o concertado? Me piden que aplique con mis estudiantes el principio de equidad cuando ellos lo dejan olvidado en un cajón.