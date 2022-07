Incomprensible l’actitud del representant de Compromís mentre es guardava un minut de silenci per Miguel Ángel Blanco durant el ple de la Diputació. Un altra vegada, el nacionalisme autòcton dona una nova mostra subtil i inhumana d’on es pot arribar per tal de defensar una ideologia tan ultraconservadora i reaccionària, connectada amb l’anhelat independentisme basc i català exemple per a ells del que deu ser «la força d’un poble». I encara tenen el valor de continuar definint-se d’esquerres i que defenen els interessos dels valencians. No, diguem no; nosaltres no som d’eixe món.