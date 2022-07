Vuelven los capítulos que terminan cada vez, que se han venido realizando también anteriormente en TV, o sea cada uno fue un caso distinto del detective Murdoch, que es un personaje importante, pues resuelve todos los casos policiacos mas complicados y desesperantes de la policía canadiense y que entran en su jefatura de policía de Toronto, siglo XVIII-XIX. Usan Bandera inglesa y uniformes ingleses Parece ser que en esa época era parte del Canadá y colonia inglesa. Actúa un elenco importantes de actores canadienses, australianos e ingleses. Incluso el personaje Murdoch (Yassin Bissot) en ocasiones es el director del capítulo. Un detective que se santigua con respeto cada vez que se encuentra ante un cadáver, demuestra ser un buen católico, siendo algunos de sus compañeros protestantes, lo que se dilucida en diversos capítulos, conviviendo todos los personajes y sus religiones. La serie se proyecta en la cadena de TV Paramount. Lo que no pareció tan verosímil, es que después de tantos casos resueltos, y que le dan a Murdoch la enhorabuena jefes de policía del más alto renombre y cargo policial, su jefe directo no deja en varios de los capítulos de intentar de humillar a Murdoch, incluso de amenazarle de tomar medidas disciplinarias, y a veces por el tenor de que opina que no debe buscar la solución a través de personas de alto copete social, pues podrían tomar represalias contra ellos los policías. Creo que después de tanto éxito en los diversos casos que consigue Murdoch, su jefe debió estar más tranquilo, contento y tratar a Murdoch con gran vehemencia y amistosamente. Después en otros capítulos casi finales, existe más acercamiento positivo hacia Murdoch -,pues salva a la reina de Inglaterra de un atentado, incluso salvándole después a Murdoch la vida junto con otros policías en cierta ocasión. Todo es fabulación, y son capítulos interesantes al estilo de Aghata Cristie .