El otro día vi un cartel en un panel de la calle, de un municipio socialista que decía: «Consulta popular estatal: monarquía o república, ¡Tú decides! Yo soy monárquica, porque creo que más vale malo conocido que bueno por conocer; y más estando en manos de un gobierno que pondera y ensalza el comunismo, cuando en mi opinión, es la degradación máxima de la nación y del individuo y de una derecha que se avergüenza de sus raíces, no tiene liderazgo, personalidad, ni patriotismo para erguir a una torcida que pretende con la ayuda de comunistas, exetarras e independentista, deshacer España, mientras intentan convertirla en una república bananera. Para mí la reina doña Sofía es un ejemplo de dignidad, de humildad y de principios soberanos inigualables, educada desde niña para ser reina y saber comportarse como tal; luego está el impresentable del rey emérito que por su inviolabilidad, se ríe de todos. Pero una república en España, en manos de los que nos gobiernan, sería una dictadura comunista encubierto. Al margen de esto. ¿Por qué permite la Constitución la inviolabilidad del rey? Si ha defraudado, si se ha enriquecido, que devuelva todo el dinero y luego que se las ventile. Pero en vez de eso se defiende desde la mayoría de los partidos políticos la inviolabilidad, para que sirva para ellos mismos y justificar el que un político que está robando a manos llenas, no tenga que devolver ni un céntimo, ni se le incaute su patrimonio como se procedería con el común de los mortales. Sólo basta con no tener vergüenza.