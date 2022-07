Hoy sábado, 23 de Julio, leo «NO ME GUSTAIS», firmado por Alfons García, en su habitual A VUELAPLUMA, pag. 2, de Levante-EMV. De su excelente artículo destacaría el epílogo, «CODA», que por su interés me limito a reproducir, casi literalmente : «Un trabajo que no viene a cuento me pone ante una portada de este diario de febrero de 2015. El titular principal dice ‘Rajoy promete a los empresarios valencianos que cambiará el modelo de financiación en 2016’. Feijóo acaba de dejar un titular casi calcado ante una patronal. Y seguro que Pedro Sánchez ha dicho algo parecido..... .Estamos en 2022. Y nada ha cambiado. Y seguimos aplaudiendo». Así que me limito a añadir : ¿ Los mandamases del AVE y demás, no se enteran de nada ? ¿ No tienen buenos asesores que les informen ? ¡¡ Vivir para ver !!