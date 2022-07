Al principio era una cosa lejana, allá por un mercado perdido en la lejana China. Después del día de la mujer nos vimos sorprendidos y encerrados en casa; a las ocho de la noche salíamos a los balcones a aplaudir a los sanitarios. Algunos pedían prestado al vecino el perro para poder salir a la calle; otros incluso se compraron un perro -no sé si por internet- Como no había para todos, las mascarillas no eran obligatorias; los listillos empezaron a hacer negocio con ayuntamientos, autonomías y demás gobiernos. Luego, se hicieron obligatorias. Vinieron la segunda, la tercera y sucesivas olas; ahora creo que vamos por la séptima. Afortunadamente se aprobaron las vacunas en tiempo record. Se mutualizó la compra, asegurando que los países ricos las proporcionarían al tercer mundo. Los países ricos, que tenían vacunas de varios tipos hicieron obligatoria su aplicación y surgieron unos cuantos insolidarios e insumisos, preferentemente famosos, hasta políticos como Trump y Johnson declaraban no creer en ellas hasta que cogieron el maldito virus. Se organizaron exitosas campañas de vacunación en una competencia entre países a ver quien vacunaba más. La vacunación tuvo éxito. Las medidas restrictivas empezaron a relajarse. Pudimos reunirnos con los familiares, cuidando de no contagiar a nuestros mayores. Se fue abandonando el uso de la mascarilla. Los índices de contagio fueron bajando del riesgo alto -500 por cien mil habitantes- al bajo -50 por 100.000. En Sudáfrica apareció la variante delta; más tarde llegó la contagiosa ómicron; y sus variantes. Ya sólo se vigila a los mayores de 60 años; aunque un riesgo de 500 por cada 100.000 se considera normal a estas fechas en que parece que la séptima ola baja de los 1.000. Se empieza a decir que en otoño- septiembre u octubre se volverá a vacunar la cuarta dosis a mayores de 80 años, junto con la de la gripe otra vez y con vacunas adaptadas a las nuevas variantes; pero… Siempre hay un pero. Para evitar las mutaciones del virus -que se suelen producir en países pobres- ¿no sería mejor que los países ricos proveyésemos a los del tercer mundo de un número suficiente de vacunas y, de ser necesario, les organizásemos campañas de vacunación? Es posible que de esa manera lográsemos evitar más mutaciones y acabar de verdad con esta plaga. Víctor M. Benito. valència.