Olvidar y abandonar los referentes culturales, artísticos y científicos suele desnortar las sociedades. Aquellos que aportaron nuevas visiones, sentido y conocimiento no pueden diluirse en la ignominia. En ese aspecto -y aunque vamos mejorando-, Valencia es campeona de España. No sabemos aprovechar, conservar ni mostrar nuestro patrimonio cultural local y universal; y eso debería cambiar. Romper ciertas barreras y recelos no es sencillo, pero es el camino propio de una ciudad creativa con talento y potencial. Enrocarse y enredarse en nacionalismos estériles resulta retrógrado. ¿Por qué renunciar a ser fuente de progreso olvidando a quienes lo crearon y ejercieron? Ramón Puchades Rincón de Arellano. valència.