No me gustan los enterramientos anunciados; suenan como una sentencia en el corredor de la muerte. Y el que me ocupa llevo oyéndolo toda la vida. Pertenezco a una generación que ha vivido al socaire de las vías del tren. Fui de aquellos niños que subían con cinco años al «sevillano», y alcanzaban el destino a punto de tomar la comunión. Nunca llegábamos tarde a coger el tren, porque siempre era el tren el que llegaba tarde. En un viaje en tren podías hacer amigos, echarte novia, y llorar desconsolado al despedirte del revisor, prometiéndole que le pondrías su nombre a tu primer hijo. Viajar en tren a mediados del siglo XX era una experiencia y una aventura inusitada; no sabías cuando partías ni cuando ni como llegarías. Los viajes eran tan largos que más que equipaje había que llevar comida para no morir de inanición. Y los trenes tenían ritmo, música y onomatopeyas: «chacacha, chucuchu, tutancamon».

No sé si veré soterradas aquellas vías de mi infancia. Tampoco me emociona la noticia. Prefiero pensar que los viajes en tren de antes estaban hechos para avivar la fantasía de los niños y la comunicación entre los adultos. En el último viaje en AVE que he hecho, al tiempo que le mandaba a mi hija el mensaje de «estoy saliendo», también le enviaba el de «estoy llegando». Con esa inmediatez los viajes en tren ya no son viajes. Para eso, que los entierren.