Fue un despropósito la construcción del hotel Sidi Saler, pero lo es más su derribo pudiendo convertirlo en una residencia de ancianos de las que vamos a estar cada día más necesitados, el ecologismo progre impide muchas cosas, pero es muy guay vacilar en él, es cierto que hay cosas mal hechas y se han de rectificar, pero pensar un poco no está de más. Hay tantas cosas mal hechas pero no por ello hay que deshacerlas porque si, los que no saben construir solo saben derruir pues su cerebro no les da para más como alguien que dijo que había que derruir los pantanos, pues eran obras de Franco, sin saber que este solo hizo que seguir la pauta que antes marcó la República como otras muchas cosas, la Seguridad Social entre otras, lo dicho, la neurona de su cerebro no le da para tanto pensar.