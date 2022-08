No comprendo porque avisar de que la Guardia Civil se va a infiltrar en el festival Medusa para prevenir los pinchazos cuando deberían hacerlo en silencio para coger a los malnacidos que abusan de las mujeres. No creo que los esforzados agentes que van a acudir sean los que quieren dicha publicidad, son sus jefes o mas bien los políticos que los dirigen actualmente para darse bombo y hacer como que hacen algo y asi es posible que nos vuelvan a votar. Basta ya de avisar a los sinvergüenzas, no solo en este caso sino en muchos otros, avisando de registros, redadas, etc. Además es posible que aunque pillen alguno se vaya de rositas pues en este país muchas cosas no tienen castigo, lo que a veces produce una gran decepción en el trabajo a muchos de las Fuerzas de Seguridad.