Amb la recent falta de Roberto Gil, el Valencia CF perd un tros de la seua història. Jugador icónic i de club; junt amb Españeta, Kempes, Puchades, Claramunt... formen part d’aquells que representen l’exemple de vinculació personal i professional. Com a equip de futbol, hauríem d’aprendre dels clubs anglesos: respectuosos amb la seua història i els detalls; sempre cuiden i conserven els seus símbols. Tant de bo, seria recomanable alguna estàtua a la vora de Mestalla per recordar-los i recordar-nos que som i d’on venim. Potser així - circumstàncies i context a banda-, mantenir els referents ens permetrà no oblidar mai on volem anar.