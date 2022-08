En este país tenemos una gran e importante carencia de neveras en los hogares españoles y por eso algunos supermercados y centros comerciales se ven avocados a abrir sus puertas el lunes quince de agosto. Gracias por pensar en todos nosotros sin hacer caso a los trabajadores con su cacareado derecho a la conciliación familiar, descanso ganado, tenemos derecho a..., etc. Yo soy el que paga y están a mi servicio. Cuando los bancos cerraron en sábado hubo mucha gente que se quejó porque era el día que tenían libre para ir al banco, parece aquello que le dijo la sartén al caldero: No te arrimes que me tiznas. No soy de citas bíblicas, pero hay una que viene al caso, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No se que chollo tendrán los políticos con esto pero deberían hacérselo ver y no vacilar tanto de ayudar al trabajador. Luis Monleon Almela. PATERNA