Vivo en Estivella, Valencia. A los pies de la sierra de la Calderona. Me pongo en contacto con ustedes para decirles que lo que nos está pasando en Castellón y Valencia con los incendios se veía venir. Llevamos más de una década que nadie actúa en los montes. Están destrozados. Hay cientos de árboles muertos y caídos sin retirar. No dejan hacer nada en los montes. Hay pistas forestales en las cuales los árboles de un lado se juntan con los del otro lado. Me hace mucha gracia que ahora la gente le da mucha pena. Dónde está esa gente para pedir actuaciones en los montes.... Estamos en manos de nadie..... Da igual el partido que gobierne. Este país no tiene remedio... No soy creyente, pero hay mañanas que me dan ganas de rezar para que no salte una chispa y se lie. Al lado de mi vivienda, hay una torre de conexiones de luz. Esta rodeada de maleza. Y de ese estilo.... Esta llena la sierra. Así que menos llorar y más actuar. Si la naturaleza no se gestiona.... Ella nos gestionará a nosotros. Pedro Luis Piñeiro. ESTIVELLA.