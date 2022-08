Hay momentos, en que hay que parar y hacer un análisis riguroso, 20.000 hectáreas calcinadas... Un paisaje borrado que muchos vecinos no volveran a ver verde. Ha desaparecido una gran diversidad. ¿Alguien me puede contestar cuánta masa forestal, cuántos insectos, cuántos invertebrados animales y aves, cuántos campos cultivados han desaparecido? No sólo Bejís y la comarca han sufrido una catástrofe, la humanidad es cada vez mas vulnerable ya que ha habido 250.000 hectáreas quemadas este año en España. Algo no funciona, algo muy importante no se está haciendo. No es sólo el cambio climático ni las dificultades metereologicas... Es una ruina para todos cuando el bosque arde y no sólo se arruina a los vecinos y su porvenir, tambien arruinamos nuestro futuro. Eviten cuanto antes que arda una hectarea mas. Empar Juan Esteve. València.