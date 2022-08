He visto cosas que no imagináis: a una anciana en silla de ruedas insultar y golpear con furia, con su bastón, a una vaquilla tras la valla; toros con los cuernos embreados, quemándose y atados con cuerdas; vaquillas acosadas hasta caer al mar; jóvenes golpeando con varas y con saña a los novillos; clavar múltiples banderillas en el lomo, a un toro, y hacerlo correr, sangrar, y finalmente atravesarlo con un estoque y verlo agonizar. Y a esto lo llaman fiestas populares y tradicionales; y se siguen reivindicando y celebrando en cientos de pueblos de la Comunidad Valenciana; y los festejos también se cobran vidas humanas, daños colaterales.

También he oído cosas que no creeréis: que estos bovinos no sufren ni física ni psicológicamente, porque están hechos para divertirnos desde siempre; y que las tradiciones no se pueden tocar porque son sagradas y nuestras; y que si nos quitan los toros, qué nos queda...

Si alguien se atreviese a preguntarle al toro, seguramente le respondería: que además de estar enamorado de la luna, también lo está de esta fiesta primitiva. Víctor Calvo Luna. València.