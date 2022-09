Se acaba el estío un año más. Uno más en el que se ha podido constatar, en la costa de Cullera, como tal vez en cualquier otra, que la mala educación de mucho niño es consecuencia de la de los papás. Hay quienes, muchos individuos que vienen a pasar, pongamos por ejemplo un més, como los hay también que siendo propietarios de un apartamento, se consideran «dueños de todo» tanto de lo propio como de lo comunitario haciendo de ello un uso abusivo sin respetar a los demás los cuales tienen el mismo derecho de uso sobre tales elementos como ellos se autoarrogan.

Y si sólo quedara ahí la ausencia de educación, respeto y consideración a los demás, pues ¿Qué le vamos a hacer, si no dan para más? Pero resulta mucho más hiriente que, cuando acuden a algún bar, cafetería o restaurante, incluso al club social de la propia urbanización si lo hay, el comportamiento déspota y maleducado se acentúa en el sentido de que el trato al servicio, al camarero, es miserable, de tal forma que se dirigen a ellos con un autoritarismo digno de la más deleznable dictadura creyéndose con un derecho que nadie les ha otorgado ni poseen en absoluto. Y si se entra a valorar el fanfarrón de turno, pues haberlos haylos y en cantidad considerable, con lo que se es o lo que se tiene, pero que si se rasca un poquito pronto se aprecia que no es ni más ni menos, como la mayoría de hijo de vecino de esos lares, que si no trabaja no come.

¡Ah! El ser humano. Y luego, salvando cuantas distancias queramos poner por medio pues por supuesto que no hay color, cuestionamos las acciones del sanguinario Putin, totalmente y absolutamente cuestionables no faltaba más; pues si muchos de los anteriormente citados, como ejemplo de sus actitudes en la costa, tuvieran el poder de Putin ¿Acaso serían mejores? Les puedo decir, sin lugar a equivocarme, que algunos con los que he tenido la mala suerte de coincidir, peores. Antonio Giménez. TORRENT