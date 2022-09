Soy profesor de Educación Física, por ejemplo, y mi asignatura no suele unirse para ámbitos, con ninguna otra asignatura de 1º de la ESO. Vengo de un centro en el que los ámbitos estaban organizados de una forma distinta a la del centro de destino del presente curso. No sé qué hacer. Si voto que no, empiezo mal, porque puedo estar a favor de mis compañeros, pero en contra de mi director/a y de mi nuevo jefe/a de estudios.

No sé qué hacer. No sé qué votar, pero la culpa volverá a ser mía, sobre todo si volvemos para atrás a las desideratas, elección de grupos y cambios en las preferencias de horarios.

No sé qué hacer. Pero resulta que además voy a ser también culpable o inocente de que tengan la misma nota en el ámbito científico (art.36, 11), la misma nota un 4 para las tres asignaturas, en Matemáticas un 4, en Biología un 4 y en Tecnología un 4. Matemáticas la pueden recuperar en 2º ESO pero Biología y Tecnología no las vuelven a estudiar hasta 3º de la ESO. Así no mejora el fracaso escolar, aunque aparentemente así haya pasado durante la pandemia en todas las asignaturas y todos los cursos. Se trata de hacer de una excepción, la pandemia, una norma. Antes se hicieron los programas de transición de 6º de Primaria a 1º de la ESO, pactándolo con los profesores al final de cada curso. Voluntario.

No sé qué hacer. Si voto que sí, y no soy de ámbitos, obligo a mis compañeros a dar asignaturas que quizás no quieran impartir, programar e incluso a participar en proyectos. Eso sí, estaré a buenas con mi equipo directivo y con la “Consellería”. ¿Me dejarán abstenerme como en todas las votaciones públicas? Yo creía que era casi un derecho constitucional, pero lo ponen en duda en algunos centros. En algunos podremos abstenernos y en otros no.

No sé qué hacer. Abstenerme y que decidan los profesores implicados en los ámbitos. ¡Ah no! Que no tenemos los grupos y los horarios antes de votar. No hay problema no sé a qué profesores puedo beneficiar o perjudicar, ni tampoco si van a impartirlos voluntariamente, solo sé que a mí no me toca. Pero para mis compañeros será como una lotería, ¿Les tocará un ámbito? Fernando Pastor Madalena. CHIVA