Se acaba el gas y el petróleo pero no lo dicen, sobre todo el sátrapa del este para sacar mas beneficio, no hay una fábrica subterránea de gas, sino un embolsamiento que algún dia se agotará, vamos muy lentos en las energías alternativas y nos va a pillar el toro. No trabajamos cerca de nuestros domicilios como antaño, tenemos coche y solo lo va en el una persona cual jinete solitario, vamos poco a los comercios de barrio salvo por algunos olvidos que para eso están, los centros comerciales son muy atractivos y hay de todo, y si no compramos por internet, luego nos extrañamos y enfadamos porque el señor Vicente haya cerrado la tienda, que mal vecino, es un incordio si me falta algo, no tiene consideración. Parte de la solución podría ser obligar a toda nueva construcción a poner placas solares y que ganen menos los magnates de las eléctricas, pero pensarán los que pueden hacerlo ¿Donde voy a ir cuando no me voten ? Luis Monleón Almela. PATERNA.