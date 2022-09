Según la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València indica que más del 86% de las viviendas vacías son en propiedad de entidades bancarias, jurídicas, fondos de inversión y grandes propietarios. Por todo ello tendremos que dar las gracias a estas entidades, que tienen sin registrar y sin pagar a comunidad de propietarios, ya que no están escrituradas, por lo que los okupas de principio lo tienen fácil, ya que algunos listos, usan el dicho de que están esperando que se la vendan y otros indican que los denuncien por ocupación, cosa que parece difícil si el propietario anterior perdió la vivienda y el banco no ha cambiado el nombre por no tener comprador. Enrique Fernández Iniesta leído con mucho interés el reportaje. Enrique Fernández Iniesta. valència.