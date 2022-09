Me dirijo a ustedes porque ya está bien. Acabo de leer la noticia en la que Podem se queja de la celebración de la semana israelí en Valencia, alegando los consabidos insultos y mentiras acerca del estado de Israel. No dispongo del espacio para poder rebatir todas sus mentiras en esta carta, pero sí que les emplazo a un debate sobre el asunto donde quieran y cuando quieran, si se atreven. Pero sí quería señalar su oscurantismo, práctica a la que son muy afectos, en torno a todo lo que tenga que ver con el estado de Israel. Me refiero a su alusión a la declaración de la ciudad de Valencia como espacio libre del» apartheid israelí», Podem dixit. Bien, aparte de la impresionante ignorancia y mala fé, están mintiendo, pues se olvidan de aclarar que semejante declaración fue tumbada por un tribunal y que el ayuntamiento de Valencia asumió la calidad de antisemita de la susodicha, como puede comprobar cualquiera gogleando «El gobierno de Ribó admite la condena por antisemistismo y paga las costas.» Esto, señores, se llama confusionismo. Esto es indecente. Menos mal que les queda un telediario, según apuntan las encuestas. César Chaguaceda Campo. VALÈNCIA