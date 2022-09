Leo a diario en periódico Levante-EMV las mejoras que el ayuntamiento que preside hace o pretende hacer. Remodelación del parque de Massa-rojos. Con fondos europeos cambiar 1000 ordenadores del ayuntamiento (aunque siga la lentitud en la atención). El tirón junto a diputación en inversiones. La mejora del jardín de Enrique Granados. El nuevo jardín en Mare De Déu Del Castell. La remodelación de otro en Campanar (c/ Macastre), el de la calle aben al Abbar y así otro y otro. Mi pregunta, la duda que tenemos en Benicalap zona de Juan XXIII. El jardín de dicha avenida donde se hizo movimiento de tierras que han provocado inundaciones en garajes, acumulación de basuras y suciedad, roedores y la desaparición de 200 plazas de aparcamiento tan necesarias y en el que sólo se observa una construcción de hormigón más parecida a un mausoleo... este jardín que también era de los presupuestos participativos y tan cacareado y ya con más de un año de paralización, pregunto. ¿Lo acabarán? ¿Ha destinado el dinero a otro que le interesa más porque le da más votos? ¿Esperamos a elecciones donde tras una visita mesiánica por aquí, reanudarán la obra? ¿Sencillamente este barrio no le interesa? Interesante cuestión ya que el ayuntamiento si quiere, puede y parece que esta vez, no quiere.