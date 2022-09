Existe y no está lejos. Basta con salirse de los circuitos turísticos urbanos, y no necesitaremos caminar demasiado. Es imprescindible atreverse a buscar lo diferente, lo desconocido, lo escondido y poco frecuentado. Son rincones olvidados de Valencia, y no son pocos. Viejos remansos de placidez, historia y soledad que esperan nuestra visita para darse a conocer, y para escapar por unos momentos de su austera vida social.

Si caminamos por la Calle Calatrava, cruzamos la Plaza del Negrito, y giramos a la derecha por el Carrer dels Valencians, llegaremos a la Plaça del Correo Vell; una cuadratura discreta y callada. Lo primero que descubriremos es que no hay nadie, y que el centro de la plaza lo ocupa una fuente menuda y circular, ornamentada con cuatro diminutas cabezas de león, que manan agua “potable” cuando accionamos con el pie una bomba en el pavimento. La corona un obelisco cuadrado y casi blanco. Una cadena de hierro a la altura de la rodilla hace de perímetro y la protege. Los cuatro lados de la plaza lo constituyen edificios antiguos; uno de ellos lo ocupan las oficinas de la EMT, y el anejo, el Palacio del Marqués de Cáceres, sede actual de las oficinas de la Acequia Real del Júcar. Allí, sin poder evitarlo, disfrutaremos del sosiego antiguo del Barri de La Seu en el corazón de la ciudad. Pero si hemos caído en el embrujo de la ciudad solitaria, y necesitamos seguir buscando, retomemos el Carrer dels Valencinas y llegaremos a la Plaça de Sant Nicolás, donde una iglesia que “se sale” nos espera, y a la que sólo podremos acceder por la Calle Caballeros. Pero ese lugar solitario necesita más tiempo y más palabras.