Ante el rechazo por parte de los vecinos de Benimamet para construcción de un Centro de Menores (cuyo objetivo es cumplir una función social), quiero dar mi opinión personal y profesional. Llevo desarrollando en el Centro de Menores de Godella (el complejo educativo atiende a 150 menores) mi labor educativa durante 40 años. Durante esos años el pueblo de godella y Burjasot, nunca se han manifestado en contra del Centro. Siempre ha habido una convivencia con armonía. A los menores que están en un centro, piso tutelado, en acogida etc hay que ofrecerles las mismos medios y recursos que al resto de menores, para que en un futuro tengan las mismas oportunidades, de no ser así los marginaríamos para el resto de sus vidas. Concepción Arenal dejó escrito «La sociedad paga muy caro el abandono que deja a sus hijos, al igual que con los padres que no educan a los suyos».

PD. Hemos atendido a menores de benimamet y zonas limítrofes.