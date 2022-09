Ante el inicio escolar oigo que para la mayoría de los niños la comida del comedor del cole es la única completa que toman... o que en los hogares españoles que no tienen calefacción están bajo el umbral de la pobreza... Como ama de casa creo que en España no se pasa hambre literalmente y los que están en la indigencia a perpetuidad, tendrían que hacérselo mirar, porque a nadie le va mal eternamente si no es por él mismo. Todas las familias necesitadas tienen su pensión no contributiva, que como mínimo da para pagar tres comidas completas y sanas al día; estoy harta de ver bolsas de pan duro sin empezar, colgadas en los contenedores de basura, y bocadillos y bolleria sin tocar tirados en la calle. A las personas que nos cuesta ganar el dinero no tiramos ni una miga. España tiene una gran pobreza pero es de moral, de principios, de responsabilidad, de dignidad, de educación fomentada a conciencia y a conveniencia por un sistema gubernamental que la utiliza para hacer demagogia, disfrazar su incompetencia y justificar el descalabro económico, déficit e inflación que soportamos. El parasitarismo social no debería de existir. El único antídoto para la pobreza, es el empleo para todos, concienciación y reeducación y lo demás se dará por añadidura. Rosa Machí Prat. Benifaió.