Tienen relojes o si no pueden ver la hora en los móviles, todo buen católico practicante ha de saber la hora a la que ha de ir a que le continuen lavando el cerebro, pero como les gusta molestar a los que no van tocan las campanas cada vez mas intensamente. El caso de Xabia no es el único, pasa en muchas partes, en la Canyada también le gusta al de allí darle al botón del motor de la campana, pues tampoco se escalda tirando de una cuerda como antaño. La contaminación acústica está en muchos sitios, no solo en los automóviles, bares, etc. pero es posible que algunos tengan acciones en las empresas de productos auditivos llamados también "sonotones" y cuanto mas sorda se quede la gente mas beneficio para mi. Espero sinceramente que si recurren la sentencia de Xabia, el tribunal superior duplique la indemnización a ver si dejan de molestar con tonterias, y asi sepan que los tribunales ordinarios son efectivos y justos.