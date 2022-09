No es de extrañar el auge de la derecha por no decir la ultra si los votantes piensan que no lo estais haciendo bien, se aprecia un afán recaudatorio sin una buena contraprestación, grandes gastos superfluos, declaraciones grandilocuentes que quedan en papel mojado ( cesta de la compra a 30 euros) porque muchos comercios hace ya mucho tiempo que lo practican, entre ellos el que vacilas de haber llegado a un acuerdo cuando ya hace ofertas estupendas, pero claro igual tienes acciones del mismo o un sitio para cuando ya no te voten y te boten. También es posible que vean que la palabra "Izquierda unida" es un oximorón, que cada uno arrima el ascua a su sardina, lejos quedaron los mejores, Anguita, Rubalcaba, Mújica, etc. Repasad la historia y ved porque se perdió la guerra, separación y lucha por el poder entre muchas facciones como está pasando ahora entre tanto afan de protagonismo y acopio.