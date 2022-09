Estoy alucinado con la noticia del Sr. Ribó que traslada a los sindicatos su proyecto piloto de la jornada laboral de cuatro días, con el apoyo de otros que dicen que será con 32 horas semanales, es decir se quita de un plumazo más de 4 días al mes, todo ello manteniendo el sueldo actual y la subida que se pretende por la inflación.

Parece ser que los políticos olvidan que un país se mantiene con la producción, de los que trabajan en empresas y que son los que con sus impuestos se paga a políticos, funcionarios, sindicatos y parados, etc. etc. Sin olvidar que el empresario crea puestos de trabajo, cuando con ello gana dinero, por su inversión, por lo que en caso contrario, los puestos de trabajo serán menos, con el cierre de empresas, ya que políticos y sindicatos no son los que crean empresas, en nuestro país.

