Molt de soroll va fer el senyor batlle amb la reconstrucció i rehabilitació del Cabanyal només prendre possessió del seu càrrec. Reconegut com a Bé d'Interés Cultural, tant en el cas del Cabanyal com el de la resta dels barris dels Poblats Marítims, curiosament han sigut els més oblidats per l'actual govern municipal. S'aprofitaren al seu moment dels vents favorables, i prometeren Ítaca i un poc més. Ara, amb les seues polítiques; les paraules del nacionalisme infantilitzat se les ha emportat el mateix vent que les va traure. Són les coses d'una determinada esquerra que ha privatitzat els seus principis, passant de l'internacionalisme a un nacionalisme particular; renegant de la cosa pública i la realitat social en la seua Odisea i paranoia col·lectiva.