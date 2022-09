Evidentemente las carencias de transporte en La Serranía existen y han de ser solventadas, pero ¿Cuál es la solución?. Desde luego mantener el modelo actual de transporte lineal hacia Llíria y Valencia no lo es. No es económico, no es racional y sigue sin resolver el gran problema de la conexión entre pueblos.

Siempre se olvida que además de conectar con Valencia y Llíria, el transporte público debe servir para interconectar los pueblos de La Serranía y hoy por hoy esa interconexión no existe ni se la espera. No es razonable que la solución pase por incrementar el número de servicios "tradicionales". Eso es deficitario y cada día lo será más debido a la despoblación y el uso del transporte privado que cubre las miserias de un transporte público que no da respuestas. Debería escalarse el transporte en 3 niveles. Nivel 1. Comarca . Comunicación de los pueblos con los centros de servicios comarcales. Serranía Alta, en Chelva. Serranía Baja en Villar. En ellos a día de hoy existen servicios (modestos en algunos casos) que son necesarios para los pueblos vecinos. Es importante que se comuniquen los pueblos con cada núcleo de influencia y estos dos entre ellos. Así dejará de ser una quimera poder por ejemplo ir en autobús de Higueruelas a Chulilla de forma fluida.

Nivel 3. Valencia. Una vez comunicados los pueblos con los centros de referencia y estos con Llíria, podría pensarse que el servicio de comunicaciones con Valencia está resuelto. Sí lo está en parte, pero debido a la discutible calidad del servicio desde Llíria a Valencia, puede ser recomendable que siga habiendo un servicio directo (no desde los pueblos sino desde los centros de influencia). De nuevo si es fácil ir de Andilla a Villar, o de Titaguas a Chelva, será fácil llegar a Valencia, porque desde Villar o Chelva lo es. Todo este modelo de transporte no lineal y no masivo puede y debe realizarse con vehículos adaptados a la demanda real. No tiene ningún sentido utilizar para todo autobuses de 50 plazas con 5 pasajeros. y además es más sencillo moverse por nuestras sinuosas carreteras y estrechos pueblos con microbuses. Es un cambio de planteamiento, pero como decía Einstein: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".