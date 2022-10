En su día el que fue Presidente de los EEUU, Donald Trump, fue a la Cumbre sobre el clima, pero no hizo nada al respecto pues personalmente dijo que no existe cambio climático cuando su país, junto con China, son los que nos informan los medios de comunicación, los que más contaminan. No obstante en mi opinión siempre ha habido cambio climático y parece que no ha sido por el ser humano,y desde el nacimiento del planeta. Parece ser, según los expertos en lamateria, la última glaciación como cambio climático del planeta duró diez mil años antes de Cristo. También según Serafin Fanjul se produjo la desecación y desertización de las sabanas y praderas del Sahara, preguntándose, este estudioso y miembro de la Real Academia de la Historia, qué culpa tuvieron los seres humanos. O sea ninguna. En la Comunidad Valenciana y Murcia se contabilizaron en algo más de quinientos años, más de doscientos episodios graves de gota fría y en diversas épocas hay panoramas dantescos de fenómenos climáticos de gran embergadura y espectacularidad. Al parecer,cambios climáticos ha habido desde los tiempos de la existencia de la Tierra. Francisco Javier Sotés. VALÈNCIA.