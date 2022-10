A cierta edad, después de los sesenta, nos hacemos invisibles para cierta vida social, nuestro protagonismo en la escena de la vida va declinando…. nos volvemos inexistentes para un mundo en el que sólo cabe el ímpetu de los años jóvenes... Nos recuerdan lo mayores que nos hemos hecho, ¡celebrando el Dia del Mayor!. ¿Por qué lo hacen?...acallar conciencias por sus olvidos. De lo mucho que nos deben? ¡Que equivocados están! Nunca....¡¡fui tan consciente de mi existencia!! Como cuando tenía...40...50...60...70 años....Y jamás me sentí tan protagonista en la vida, y nunca disfruté tanto de cada momento como entonces...Apreciaba el sabor de las cosas que siendo joven no vi. En mi edad actual, 81 años, seguramente ya soy invisible para el mundo de muchas personas, que no para el mío, yo a un tengo mi mundo. A un hoy a un me reconozco una mujer, capaz de sentir, pensar y amar a mi familia, a los amigos...con sinceridad y la honestidad del corazón.... Sé que puedo dar... sin esperar nada, pero también sé, que no tengo que hacer nada, ni dar nada, que no me haga sentir bien. Es el lujo de haber crecido y ser Mayor. He descubierto al ser humano que sencillamente soy, con mis aciertos y mis errores...Cuando me miro al espejo, ya no busco a la que fui en el pasado, …y sonrío a la que soy hoy, es otra etapa de vida, me conformo y me alegro del camino andado, y se lo agradezco a Dios...ESTOY FELIZ Y CONFORME CON LO QUE HE LOGRADO ...DE VERDAD!