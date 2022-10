No me refiero a los de aquella serie y posterior película de Eliot Ness, sino a los que se creen por encima de todos porque son más conocidos que no superiores por su trabajo o tonterías de gente rica, artistas, políticos, curas, y así un desgraciadamente largo etcétera.

La última ha sido una mujer dedicada a la farándula con un incidente con la policía, otra fue una política también con la policía por creer que la calle era suya y podía ir con su coche por donde quisiera. De pequeño padecí mucho aquello de «Usted no sabe quién soy yo», de una época de prepotencia y chulería. Y al parecer esta gente sigue en ello como si el tiempo no hubiera pasado. Espero que en este caso si la Justicia así lo decide se imponga un castigo o sanción ejemplarizante para futuras acciones de esas personas, que se lo piensen antes, pero claro su neurona cerebral no les da para tanto.