La nueva Ley de Pensiones incentiva a los trabajadores para que no se jubilen y continúen trabajando. Se lo quiere poner atractivo, y les da dos opciones; una de ellas no muy clara: incentivo de entre 5 mil y 12 mil euros, multiplicados por el número de años trabajados, que se abonará en el momento de jubilarte. ¿Quiere decir que si trabajo un año más a partir de la fecha de mi jubilación, y he trabajado 40 años, me pagarán 5000x40 euros, o sea 200 mil euros? Me parece que no es este el beneficio. Me imagino que les falta añadir: multiplicado por cada año «extra» trabajado. Pero no es eso lo que se desprende del anuncio a toda página del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si quieren que trabajemos más, vivamos menos, y no demos paso a las nuevas generaciones; al menos expliquen mejor las ventajas económicas. Hagamos bien las cosas, ya que hay que inventárselas para no alargar por ley la edad de jubilación; que no está bien visto.eído con mucho interés el reportaje.