No me importa agachar la cabeza para saludar al estilo oriental; reconozco que es un gesto respetuoso y educado. Pero tener que inclinarla por obligación, todos los dias, para no dejarme la exigua cabellera en las ramas, no me parece un ejercicio honorable ni necesario. El tramo de Tres Forques que coincide con Vara de Quart sigue siendo el "patito feo" municipal. Señores responsables de las podas, saquen las tijeras y recorten el exceso de ramas que nos obligan a flexionar el cuello, y, en algunos árboles, también la cintura; o les pasaremos factura de los fisiterapeutas y de las hernias discales. Ya que estamos en tiempos de recortes, aprovechemos para hacer, también, los recortes beneficiosos y necesarios.