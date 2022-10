Molt es parla en aquests temps sobre la qüestió de l’infrafinançament, sense obtenir respostes polítiques concretes; excepte les del nacionalisme ultramuntà, greix i carca. Llavors, per al nacionalisme valencià, la solució a l’infrafinançament deriva de forma simplista i infantil en postures reaccionàries d’exaltació patriòtica o victimisme local. En la situació actual, existeixen altres opcions més enllà de l’actitud passiu-agressiva d’»Espanya ens roba», imitat per alguns de forma submisa i sucursalista llevats pel seu «compromís» amb el jacobinisme septentrional; tant o més anacrònic i desfasat com el central. Per sort estem a Europa, i Europa era, és, i continua sent la solució. ¿Per què no porten la qüestió l’infrafinançament al Parlament Europeu?, potser estén més interessats i implicats en un altre «procés»; i no precisament internacionalista.