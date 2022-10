Veïns de la plaça Hondures i Blasco Ibáñez fan costat els hostalers i recullen signatures contra la nova delimitació de l'espai públic que obliga a llevar taules i cadires a bars i restaurants, indicant alguns que amb aquesta mesura ens obliguen a fer botelló.

Com a ciutadà major d'edat que acostume caminar tots els dies per les voreres, em trobe que el corredor que deixen alguns d'aquests és d'un metre fins a la façana, malgrat tindre una vorera de tres metres, poden comprovar que els senyals legals pintats en verds, són ampliades, tant per les taules i les cadires, i els que estan asseguts no els importa estar separats de la taula i ocupar el corredor, fent impossible el transite dels ciutadans.