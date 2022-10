Si bien, nuestra Democracia no es perfecta, pues habitan en ella colectivos que deberían de ser ilegalizados por ir contra la Carta Magna y atentar contra la misma y sus principios, nos sorprendemos todos los años, rememorando la muerte de los fallecidos en el 20 N, Franco y Jose Antonio Primo de Rivera, fascistas, pro nazis, con armas y utensilios para causar dolor y muerte y la ultraderecha de todo tipo, que también va contra nuestra Constitución. Me sorprende banderas preconstitucionales, republicana y franquista, ambas manchadas con sangre, y todavía los españoles somos victimas de un conflicto civil casi un siglo después.

Se atenta contra las libertades de la persona, se vulneran sus derechos humanos, civiles y constitucionales, se pone en peligro a nuestras personas y se nos amenaza. Se nos quiere poner fuera de “todo lo que somos y representamos” y con ello, la propaganda, su propaganda, sus signos, su ideología totalitarista y su intolerancia a los demócratas.

Me leí el libro de Justo Serna, “Españoles, Franco ha muerto” y conocí un régimen del que todavía somos victimas los españoles, junto con sus opuestos, otros regímenes y otros modos de gobierno, que se opone a la actual monarquia parlamentaria. Y aunque no me gustaron las fotografías del mismo pues empañaban la imagen de documentos gráficos, lo recomiendo a los cachorros del 20 N actuales y que están conmemorando un régimen totalitario y una dictadura, que todavía nos afecta a nuestras vidas, por su culpa y por culpa de los que piensan como ellos, los totalitaristas, de todo signo, que son los culpables.

La policía no para de desmantelar pisos con arsenales de armas “que son para ir contra nosotros, los demócratas” y atentar contra la Democracia y el bienestar de nuestra sociedad y su seguridad, también la Guardia Civil nos protege y los ciudadanos seguimos denunciándolos públicamente y en las comisarias cuando nos amenazan y ponen en peligro nuestras vidas y nuestra seguridad y las de los nuestros, y la de los colectivos a los que pertenecemos y nuestras vidas cotidianas y nos privan de nuestra libertad, porque no tenemos escolta que nos proteja 24 horas al dia de ellos, de todos los peligrosos para todo el mundo.

Pido que en los partidos políticos, se expulse a estos elementos y sus afines, pido la ilegalización de sus partidos y de toda entidad afin a su ideología y pensamiento y pido que se ilegalicen las manifestaciones de todo tipo de colectivos que atentan contra nuestra Democracia y nuestra seguridad. Lo pido porque soy demócrata y hay que educar a nuestra juventud en la democracia y en los principios de nuestra Constitución y que no hayan signos externos ni manifestación de los mismos de aquellos colectivos “que rompieron España y la llenaron de sangre” en sus bandos y en nuestra democracia también.

Me he educado en las palabras del Rey Juan Carlos I toda una democracia y sirvo a mi país políticamente militando en un partido constitucionalista y que defiende la figura del Rey. Tengo en mi haber, los últimos ejemplares del libro “Las palabras del Rey” de Julio Garcia de Cortazar y lo he regalado como recuerdo mio a mis profesores de historia en la Universitat de Valencia y regalaré a la biblioteca Joan Regla de mi facultad.

En el 20 N, pido que se rece por las victimas de todo tipo de violencia en nuestra historia y no por sus verdugos y digo: “Viva España, Viva el Rey”.