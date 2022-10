Actualmente en la recogida domiciliaria de basura existe un lugar muy cómodo para los incívicos e irresponsables para deshacerse de toda clase de objetos: el contenedor. Cada vez que voy a tirar la basura por la noche se me revuelven las tripas de ver en él desperdicios plásticos, papel, metal etc., cosas que deberían ir a los contenedores adecuados para ello, pero claro ¿Como voy a andar cien metros para reciclar? se preguntan algunos, ya lo harán otros. Cuando llegue el día que la toxicidad en agua, aire, tierra, nos haga ahogarnos por los fluidos de nuestros pulmones podridos, estos sujetos echarán la culpa seguramente a los demás, al gobierno, etc.,pues ellos creen no tener culpa de nada. Si no cuidamos nuestra casa mal lo tenemos, pues no hay otro planeta al que podamos ir y si algún día se puede ¿Crees que tú vas a poder ir?