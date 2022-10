Hui llegint la biografia, com també, els discursos de la proclamació de les falleres majors de València, me n'adonava que el món faller va evolucionant en positiu a passos agegantats. Encara recorde quan els nomenaments es feien unidireccionalment des del poder establit, intentant acontentar els desitjos d'una classe benestant, si més no, aristocràtica.

Felicite els responsables del nou camí emprés d'un temps ençà per a l'elecció de les nostres representants, responent a criteris més participatius i democràtics. Així, Laura i Paula són testimoni d'allò que envolta eixe tarannà faller ple d'esforç, lluita, sacrifici, superació... fent front a tot tipus d'entrebancs. L'encert assolit dignifica sense dubte unes festes Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, on les màximes ambaixadores Laura i Paula caminen en harmonia amb els principis que eixe guardó representa. Ara, a gaudir tots plegats dels moments que ens esperen. Enhorabona!!!