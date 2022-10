20 de octubre. Los podadores trabajan en los árboles de Tres Foques, en Vara de Quart, junto a la parada del 70. Sorprendido por la casualidad de verlos en acción tras mi carta publicada por Levante -EMV, les he preguntado. Están podando hoy porque les han dicho que vinieran con cierta urgencia; pero -y aquí está la noticia- solo van a sanear los «llidoners» cercanos a la parada de la EMT. Tienen muchas zonas que atender y en los últimos diez años les han reducido la plantilla, mientras que el parque de València ha seguido creciendo. Salen de una contrata que los ha tenido medio esclavizados.

No puedo perder el autobús que llega, y les pido, desde la plataforma, si podemos hablar de su situación laboral y de las zonas verdes. Me dicen que desde luego, porque los valencianos no tiene ni idea de sus problemas laborales, y que si no hacen más tareas es porque no pueden. Mi solidaridad y hasta pronto.

Cómo no me había dado cuenta de que los sufridos árboles sí que los conocen, y que con sus ramas y hojas excesivas, lo están contando a su manera. Víctor Calvo. valència.