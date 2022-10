Repasé hace algún tiempo,algunos textos de historia que hacían referencia al feudalismo. Una sociedad bien diferenciada,entre caballeros y escuderos,los unos a caballo,los otros los acompañaban a pie..Esto me hizo pensar en una expresión ya obsoleta,que se refería a los «de a pie».Una expresión que me pareció clasista,confusa y poco coherente,en nuestras relaciones contemporáneas,democráticas y sociales. Fue en mi opinión un error baladí,o un simple error sintáctico,del libre lenguaje que a veces tergiversamos. Quizás cuando se empleó esta expresión se referían a un cierto colectivo menos favorecido por las circunstancias sociales ,políticas o económicas,en el amplio contexto social en el que vivimos,y no al caminante por las calles o el llamado peatón