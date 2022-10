Fuster sap be que els doscents clients que als quarantados anys té a les nostres terres: “crec que no arribe a tenir-ne tants”, als que qualifica com “iniciats”, no ne són prou per a que els manaments de la llei fabriana siguen coneguts aci ni molt manco per a que els cantants de salmos de la orde encarregats de difondre-los, com Raimon o Mª del Carme Girau, puguen viure d’esta activitat. L’hipocrita dels catalanismes lamentables i les corrupcions barcelonines li diu ad esta, que havia fet ya els cursos d’iniciacio al Principat, que millore les tecniques de venda i cante en la fonetica de Simat si no vol perdre clients en terres valencianes. Aixo sí, sense oblidar en cap cas als “oients de les altres regions catalanes” als que té que oferir sacrificis com “vore”, “lo” i “agarrar”, corrupcions locals i castellanismes lamentables segons ell que la propia AVL s’ha vist finalment obligada a reconeixer com a fake news, com les que cada dilluns i des de fa alguns anys desmonta la “maldita hemeroteca” del colaborador de Levante-emv Leo Jiménez.

A la funcio de vigilancia i correccio de les desviacions del dogma Fuster assumix la de captacio de “iniciats”. Estellés és u dels triats com es veu perfectament en una de les cartes que li envia en la que no el tracta massa be per no haver complit un encarrec de dalt: “No em deixes en mal lloc… Hala, no sigues fava i compleix com un homenet”. ¿Homenicaco, calamandurio i cadireta de cagar completen l’escala de sancions internes? En qualsevol cas seguim descobrint en estes cartes comportaments propis de qui està al capdavant de una secta. Fuster donà nom als seus fidels (iniciats), els formà i ensenyà a vendre “La Atalaya” propia, s’encarregà de captar-ne més i de obligar-los a treballar per a l’organissacio i va oferir sacrificis llingüistics i territorials als pares fundadors llançant de nou als valencians al pou del regionalisme secular.