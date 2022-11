El miércoles pasado, me llevaron al Hospital Peset y una vez allí, me buscaron una silla de ruedas dada mi imposibilidad de hacerlo sin ayuda. En la entrada, no había ninguna y nos dijeron que en urgencias quizás hubiera, cosa que no resulto cierta. Hoy nos ha vuelto a pasar y ni en el gran vestíbulo ni urgencias ha habido. Es tan difícil que los asistentes enfermos, no tengamos ( familiares ) que andar buscando la dichosa silla ¿ ahora en invierno qué ? con frío o ¿ con lluvia ?