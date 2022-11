Así como el dolor de las víctimas no prescribe nunca, tampoco deberían prescribir los delitos; pero claro los que lo pueden solucionar son los menos interesados en hacerlo, pues a lo mejor hay suerte y cuando me pillen ya no podrán hacer nada. Un ejemplo de esto es el de un tipo que está amparado por un país retrógrado y dictatorial de la zona arábiga, está esperando a que pase el tiempo y no se pueda hacer nada para que pague sus delitos, hasta se dio un paseo por aquí sin que le pasara nada, pues como he dicho los que podían haber hecho algo se fueron por los Cerros de Úbeda hasta que se volvió a ir. Ahora están mareando la perdiz para rebajar las penas por algunos delitos, pues para seguir en la poltrona necesitan sus votos, lamentablemente la mezquindad es imposible de erradicar.