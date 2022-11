Solemos escuchar cuando estamos comiendo, y sin embargo en ocasiones nos acodamos de Chiquito de la Calzada, cuando en una de sus parodias, nos contaba, que un comensal, le dice a un camarero ¡camarero! Dígale al cocinero que se meta este filete por donde le quepa, y el camarero responde: no puede, no puede, porque se está metiendo la paella de siete. Hago este preámbulo, porque aún cuando sea una apreciación subjetiva, que mal se como hoy en día, salvo en sitios puntuales, donde el propietario, si no cocinando, si por lo menos esté presente en su restaurante. Nunca se habló tanto de cocina, como ahora, y tenemos escuelas de gastronomía, pero quizás se nos olvida lo más importante, que sería, someter a un examen al nuevo chef, al igual que se hace en otras profesiones. La nueva cocina, qué no es fácil para cualquiera, esta haciendo olvidar nuestra cocina tradicional, aquella, que si levantaran la cabeza nuestras abuelas, nos dirían ¡os estáis pasando! Controlemos también la higiene, porque hay cocinas, que te hacen temblar. Antxon Villaverde. valència.