Sòc Ana Sánchez, una xiqueta de 14 anys, i volia escriure una breu opinió. Es tracta sobre els productes d’higiene íntima femenina. Pense que en aquest tema, deuriem posar més atenció, ja que moltes dones que no tenen suficients recursos econòmics, no poden comprar aquest tipus de producte. Pense que, deurien ser gratuïts, com ja fan altres països, per a que les dones mencionades anteriorment pogueren tindre una millor higiene íntima. Ana Sánchez Marqués. XIRIVELLA.