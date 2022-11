Us vull expressar el meu agraïment, i crec que també el de Tavernes en general, pel reportatge que ha publicat l’edició de la Safor de Levante-EMV. És un bon reflex del que va passar aquells dies a Tavernes, i sobretot, de la situació que va viure i va quedar el nostre terme municipal fins a moltes setmanes després de la «pantanà». L’article fa justícia a l’oblit que hem patit durant temps quan no ens solen nomenar com a grans perjudicats potser, perquè com es diu al text, no ens fa afectar el casc urbà sinó tot el sector productiu agrícola i platja. Moltes gràcies i enhorabona per l’article. Pepe Juan. TAVERNES DE LA VALLDIGNA.